‘Sezen Aksu bile net cevap veremez’

Nazlı Eker, geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Aşk Dediğin Laftır' ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk kez 1976'da Gökben tarafından seslendirilen, döneminde hit olan, sözleri Hıncal Uluç, müziği Ali Kocatepe'ye, düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait olan 'Aşk Dediğin Laftır', yıllar sonra Eker’in yorumuyla da beğeni topladı. Nazlı Eker, önümüzdeki günlerde bir Sezen Aksu şarkı seslendirmeye hazırlanıyor.
'Aşk Dediğin Laftır'ı 46 yıl sonra yeniden yorumladın. Nasıl tepkiler aldın?
Gökben ile özdeşleşmiş bir şarkıyı yeniden yorumlamak oldukça riskliydi. Çünkü ne kadar güzel seslendirirseniz seslendirin mutlaka Gökben ile kıyaslanma söz konusuydu. Oldukça olumlu tepkiler almam şarkı seçiminde ne kadar doğru davrandığımı gözler önüne serdi.
Şarkı seçimlerinde özellikle hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsun?
Tarz olarak trendleri göz önünde bulundurmam gerektiğinin farkında olmama karşın kendi duygularımı da ifade etmesi oldukça benim için önemli. Şarkıların büyük kitlelere ulaşması gündemi gözeten bestelere yer vermekle ilintili fakat bir şarkıyı yorumlarken duygu barındırmadan sadece piyasa odaklı olması açıkçası içime sinmiyor. Haliyle hissedebildiğim şarkıları seçiyorum.
Müzik yolculuğunda bulunduğun noktadan tatminkâr mısın?
Açıkçası Sezen Aksu’nun bile bu soruya net olarak cevap verebileceğini sanmıyorum. Bu iş, bir ömür sürer gibime geliyor ve tatmin duygusunun yaşanmak istenen ama ulaşılması imkânsıza yakın olduğunu hissediyorum. Müzik yolculuğu dediğimiz şey sonuç değil süreç bana göre. Süreç ise sonlu bir işleyiş değil.
Sezen Aksu’nun bir şarkısını seslendireceğini duyduk. Doğru mu?
Bunun sürpriz olmasını istiyordum. Sezen Aksu gibi bir sanatçıdan şarkı almak benim için rüyaydı. Açıkçası çok gururluyum. Buradan tekrar minik serçeme çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi olmasaydı pop müziği olmazdı.
Son günlerde şarkıcıların sahne performansından çok kostümleri konuşuluyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun?
Bu durumun 2022 de hâlâ konuşuluyor olması beni çok üzüyor. Özellikle bu konunun erkekler tarafından gündeme taşınması daha da vahim. Sahne sanatlarında kostümün öneminden bahsetmeme gerek yok sanırım. Fakat ülkemizde kadın sanatçıların kıyafetlerine estetik duygusu yerine cinsel obje olarak yaklaşılıyor olması bana çok ilkel ve ayrımcı geliyor. Üzülerek görüyorum ki ülkemde halen kadının bedeni üzerindeki hakkı anlaşılmıyor, karar merci erkekler oluyor. Ben her türlü ortamda özgürlükten yanayım. Hem cinslerimin bu erkek dünyasına ait yorumlara ve eleştirilere kulak asmadan özgürce şovlarını sergilemelerini öneriyorum. Erkekler bir gün mutlaka bu bedenlerin bu hayatların bize ait olduğunu anlayacaklar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!