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Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak amacıyla, AFAD ve Kızılay için ünlü isimler 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında bir araya geliyor. Sunucuları arasında usta gazeteci Nazlı Çelik'in de bulunduğu kampanya 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Program öncesinde Nazlı Çelik kimdir soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Nazlı Çelik'in hayatı ve biyografisi...

Giriş: 15.02.2023 - 22:23 | Güncelleme: ABONE OL
Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik hayatı ve biyografisi
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Türkiye Tek Yürek Kampanyası sunucuları arasında yer alan Nazlı Çelik'in hayatı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla AFAD ve Kızılay için Türkiye Tek Yürek Kampanyası adı altında ortak yayın gerçekleştirilecek. Peki, "Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? " İşte Nazlı Çelik'in hayatı...

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

Nazlı Çelik, 1977 senesinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar Star Haber'i sunduğu kısa zamanlarda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.
1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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