Nazım Hikmet'in annesi 'Celile' sahnede

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Nazım Hikmet'in annesi, Yahya Kemal'in sevgilisi Celile Hikmet’in hayatı tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşuyor. Türkiye'nin birçok ilinde izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan, başrol oyuncusu Ayşegül Yalçıner’e 9. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nde "Yılın En İyi Kadın Performansı" ve Feminen Art Fest 2023’te Onur Ödülü kazandıran “Celile”, 16 Ocak’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi ve 30 Ocak’ta Trump Sahne’de sahnelenecek. Oyun ayrıca 8 Şubat’ta Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda, 10 Şubat’ta ise Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde olacak.

OYUNUN HİKAYESİ

Celile… Saray soylusu olarak başlayan, Galata Köprüsü'nde açlık grevine uzanan; şaşalı olduğu kadar, mücadele dolu bir hayat...O Nazım Hikmet’in annesi olmasının dışında Osmanlı'nın son yıllarında yasak aşkı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile konuşulan aşık, güçlü ve cesur bir kadın... Resimlerini insanlara verirken; 'Bunu yatak odasına değil salona asın lütfen' diye tembih eden, Osmanlı'nın ilk kadın nü ressamı. Kendi zamanı için alabildiğine cesur ve cüretkâr bir ressam. Oğlu açlık grevindeyken ise hiç düşünmeden, zamanın şartlarına, baskılarına aldırmadan, Galata Köprüsü üzerinde eylem yapma cesaretini gösteren güçlü bir kadın ve bir anne.

Oyunda Celile Hanım sadece Nazım Hikmet'in annesi ya da Yahya Kemal'in sevgilisi olarak değil, 1900'lerden izleyiciye ulaşan güçlü bir kadın portresi olarak canlandırılmasının dışında Nazım Hikmet’in uzun hapislik sürecinde kendisinin ve bütün dünya aydınlarının verdiği mücadele yıllarında, yüreği evladının özgürlüğü için çarpan bir annenin verdiği mücadeleyi de ön plana çıkartıyor.

Müzikle, şiirle, resimle bezenmiş bu tek kişilik biyografide hem tarihi yolculuğa çıkacak hem de bir kadının genç kızlığından ihtiyarlığına dek nefes kesen yaşamına tanık olacaksınız. Celile Hanım’ın kadınlara ilham veren hayatını sahneye taşıyan oyunun biletleri Biletinial’da.