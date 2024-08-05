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        Haberler Müzik Nazan Öncel: Bu şarkıyı 92'de duş alırken yazmıştım

        Nazan Öncel: Bu şarkıyı 92'de duş alırken yazmıştım

        Nazan Öncel, 'Beni Hatırla' şarkısının 32 yıl sonra viral olup klip çekilmesinin ardından duygularını paylaştı. Öncel; "Her şarkının bir kaderi var."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:57
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          En son 'Seviyore mi' adlı şarkısını hayranlarıyla buluşturan Nazan Öncel,tekrar viral olan 'Beni Hatırla' şarkısı için açıklamalarda bulundu.

          Nazan Öncel; "Seviyore mi kendi yolunda giderken beklenmedik bir şey daha oldu: 'Beni Hatırla' şarkımız yazıldıktan 32 sene sonra gündeme gelerek Viral listelerine girince dinleyicimde başka türlü bir heyecan yarattı. Biz de el mahkum olarak bir' klip çekelim dedik. Zamanında da klipsiz kalan öksüz bir şarkıydı, böylece hakkını teslim ettik" şeklinde konuştu.

        • 2

          "HER ŞARKININ BİR KADERİ VAR"

          Sözlerine devam eden Nazan Öncel; "Düşündüm de ben bu şarkıyı 1992'de duş alırken yazmıştım. Duşa girmeden önce 'Beni Hatırla' diye bir şarkım yoktu. Ama on dakika sonra doğmuştu. İşte her şarkınında da bir kaderi var şu hayatta.

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          Bu arada 'Seviyore mi' şarkım bir hiciv şarkısı olduğundan bu konuyu öne çıkarmak için klipte kendi görüntülerime yer vermemiştim. 'Beni Hatırla' şarkımın klibinde ise görüntümü esirgemedim. Sevenlerime minnettarım" ifadelerini kullandı.

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