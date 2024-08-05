Nazan Öncel: Bu şarkıyı 92'de duş alırken yazmıştım

En son 'Seviyore mi' adlı şarkısını hayranlarıyla buluşturan Nazan Öncel,tekrar viral olan 'Beni Hatırla' şarkısı için açıklamalarda bulundu.

Nazan Öncel; "Seviyore mi kendi yolunda giderken beklenmedik bir şey daha oldu: 'Beni Hatırla' şarkımız yazıldıktan 32 sene sonra gündeme gelerek Viral listelerine girince dinleyicimde başka türlü bir heyecan yarattı. Biz de el mahkum olarak bir' klip çekelim dedik. Zamanında da klipsiz kalan öksüz bir şarkıydı, böylece hakkını teslim ettik" şeklinde konuştu.