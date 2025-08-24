Habertürk
        Nazan Kesal: Nihayet kavuştuk kıymetlimle - Magazin haberleri

        Nazan Kesal: Nihayet kavuştuk kıymetlimle

        Nazan Kesal, Edremit Kitap Fuarı'nda Ahmet Mekin ile buluştu. Kesal, o anları sosyal medyasında yayımladı; "Ahmet ağabey, özlediği hayranlarıyla buluştu"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 20:09 Güncelleme: 24.08.2025 - 20:09
        "Nihayet kavuştuk kıymetlimle"
        Oyuncu Nazan Kesal, Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin ile bir araya geldi.

        Nazan Kesal, buluşmasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

        Nazan Kesa, paylaşımında; "Bugün günlerden Ahmet Mekin. İyi ki yapmışım bu organizasyonu. Edremit Kitap Fuarı bizi buluşturdu. Ahmet ağabey, özlediği hayranlarıyla buluştu. Nihayet kavuştuk kıymetlimle. Ah, güzel Ahmet ağabeyim benim… Sen sağ ol, var ol." ifadelerini kullandı.

        93 yaşındaki Ahmet Mekin, geçtiğimiz mayıs ayında yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışmış ve kalça kemiğini kırmıştı. Usta oyuncu ameliyat olmuş, kısa süre sonra da sağlıklı bir şekilde taburcu edilmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Nazan Kesal
        #ahmet mekin

