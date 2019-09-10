10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde ortaklaşa düzenlenen ve 21 gün süren Avrupa Voleybol Şampiyonası boyunca 10 aylık bebeği Pamir'i yanından ayırmayan Naz Aydemir Akyol, turnuva boyunca hem annelik yaptı, hem de 'milli forma' ile final oynayarak Avrupa ikincisi oldu.
Naz Aydemir Akyol, "Doğum yaptıktan 10 ay sonra sahalara dönmek benim için çok kolay olmadı. Pamir bizimle birlikte kamptaydı. Annemin büyük desteği oldu. Maçta ve antrenmanda olduğumuz zamanlarda annem destek verdi. Annelerin evde oturmasına, çalışmamasına gerek yok. Kadınlar güçlü. İsteyen kadınlar her şeyi yapabilirler. Buradan ben yolu açmış olayım. Arkamızdan bütün kadınlara bir ilham olmayı umuyorum. Ben inanıyorum ki geçtiğimiz 21 gün boyunca birçok kız çocuğunun yollarına ışık tuttuk. İlham olduk. Hepsine sporun bir yerinden dokunabildiysek ne mutlu bize. 2003'te ablalarını izleyerek büyüyen nesil şimdi 2019'da Avrupa ikincisi oldu. Umarım bizleri izleyerek voleybola başlayan genç jenerasyon bayrağı devralarak şampiyon olurlar" dedi.
Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldıkları için buruk bir sevinç yaşadıklarını söyleyen Naz Aydemir Akyol, "Geçtiğimiz gün Türk spor tarihine adımızı yazdırdık. İki sayı farkla Dünya Şampiyonuna ve son Avrupa Şampiyonuna yenildik. Aslında buruk bir sevinç yaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda gümüş bir madalya kazandık. Bu bizim için büyük bir gurur. Bizleri destekleyen, televizyon karşısında, sahada destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Takım arkadaşlarım, federasyon, teknik ekip ve bütün sporcu ailelerine buradan sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.
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