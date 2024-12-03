NATO: Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili bir gelişme yok | Dış Haberler

NATO: Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili bir gelişme yok | Dış Haberler

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 3-4 Aralık'ta Brüksel'de toplanacak olan NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rutte, Ukrayna'ya üyelik daveti ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığını söylerken şu an için önemli olan meselenin Ukrayna'ya silah yardımı olduğunu belirtti. Rutte "Toplandığımız bu zirvede şu an için âcil olan konuları ele almalıyız. Şu an için âcil olan konu ise Ukrayna'ya silah yardımıdır." dedi.

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Rutte, Ukrayna'nın üyeliğinin bir süreç gerektirdiğini belirtirken "Ukrayna'nın üyeliği için bir köprü kurduk ancak bu yavaş yavaş gerçekleşecektir." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, NATO'ya üyelik konusunda dolaylı bir daveti kabul etmeyeceklerini belirterek sürecin netleşmesi konusundaki kararlılığını vurguladı. Ukrayna Savaşın başından beri NATO'ya üyelik konusunda taleplerini iletse de henüz net bir karşılık bulamadı.