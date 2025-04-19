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        Haberler Yaşam NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor

        Lir gök taşı yağmuru başlıyor

        Gökyüzünde heyecan verici bir doğa olayı yaklaşıyor. NASA'ya göre her yıl nisan ayında gerçekleşen lir gök taşı yağmuru, 21 Nisan gecesinden 22 Nisan sabahına kadar en yoğun dönemine ulaşacak

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 19.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:01
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        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
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        NASA, Lir gök taşı yağmurunun başlayacağı tarihi açıkladı.

        Her yıl nisan ayında gerçekleşen Lir gök taşı yağmurunun bu yılki zirve tarihinin 21 Nisan gecesi ile 22 Nisan sabahı arasında olacağı bildirildi.

        NASA’dan yapılan açıklamada, Türkiye de dahil birçok birçok ülkeden çıplak gözle izlenebilecek gök taşı yağmuru sırasında, saatte ortalama 15 meteorun gözlemlenebileceği belirtildi.

        NASA, gökyüzünde sadece ince bir hilal şeklinde görülecek olan Ay'ın, meteorları gölgelemeyeceğini de ekledi. Ancak daha net bir görüntü için Ay'ı arkaya alınması tavsiye edildi.

        En iyi gözlem zamanının 22 Nisan saat 03.00 ile 05.00 arası olacağı vurgulanan açıklamada, gökyüzü meraklılarının şehir ışıklarından uzak, karanlık alanları tercih etmesi önerildi.

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        Uzmanlar, özellikle kırsal bölgeler, sahil şeritleri ve karanlık gökyüzü parklarının gözlem için elverişli olduğunu kaydetti.

        ADINI YUNAN MİTOLOJİSİNDEN ALDI

        Adını, Yunan mitolojisindeki lir (çalgı) adlı müzik aletinden alan Lyra (Çalgı) takımyıldızından yayılan Lir gök taşları, hızları ve parlaklıklarıyla dikkat çekiyor.

        Küçük ama etkileyici bu meteor yağmuru, 2.600 yıl öncesine kadar uzanan gözlemlenmiş geçmişiyle de gökbilimcilerin ilgisini çekiyor.

        Gökyüzü severler için müjdeli haber ise sadece bununla sınırlı değil. Lyrid yağmurunun hemen ardından, mayıs ayının başlarında Eta Aquarid gök taşı yağmuru da izlenebilecek. Bu gökyüzü olayı, 3-4 Mayıs gecesi zirveye ulaşacak.

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        #Lir gök taşı yağmuru
        #nasa
        #Lir meteor yağmuru
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