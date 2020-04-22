22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Narsistik kişilik bozukluğu olan kişi sadece kendini düşünen dış dünyaya karşı duyarsız; başkalarının düşüncesine ve isteklerine ilgisiz olan kişilerdir. Sürekli kendini ön plana çıkarmaya çalışan kişilere narsist denilir. Başkaları ile empati kurmaz ve kimseye anlayış göstermezler.
Narsist kişilik bozukluğu tanısı
Narsist kişilerde; dramatik, artistik ve atletik başarı gibi özellikler şeklinde tanımı yapılır. Bu kişiler kendileri ile meşgul olarak görünmelerinin yanında kendilerini yüzeysel, değersiz ve aşağılık hissederler. Eleştiriye açık değillerdir. Kendi menfaatleri için kullanmayı severler.Kendilerinin eşsiz olduğunu, sevgi ve güçlerinin doyumsuz olduğunu düşünürler. Empati kurmaz, sürekli ilgi ve onay isterler. İstedikleri olmadığında kırgınlık ve çökme yaşarlar benliklerine olan saygıları azalır. Kendilerine saygı duymayan, ilgisiz kalan kişileri küçümser, sürekli haklı çıkmaya, hayallerini abartmaya ve hep kandırmaya çabalarlar.Rahatlarından ödün vermez, sürekli imrenme halleri içerisinde olurlar, kıskanç ve kendini beğenmiş bir kişiliği taşırlar.
Narsistik kişilik bozukluğu; histrionik ve borderline kişilik bozuklukları ile beraber görülmesi halinde teşhis edilmesi zorlaşır. Bu kişiler yaşlandıkça zorlanırlar. Güzelliği ve güçleri kaybolmaya başlar. Umursamaz tavırlara girerler, eleştirileri değersiz bulurlar.
Narsistik kişilik bozukluğu nedenleri
Aile içerinde sevgi ve ilgi görmeyen yeterli sıcaklık alamayan ve duygusal olarak beslenemeyen çocuklarda duygular yüzeyselleşir. Kendini farkettiremeyen ve bu nedenle eksiklik yaşayan sağlıklı gelişemeyen bir kişilik oluşur.Öz benliğinin yetersiz kalması ve yüceltilmesi sağlanmayan çocuk narsist belirtiler göstermeye başlar. Bu travmalar nedeni ile de kişilik bozukluğu ortaya çıkar.
Narsistik kişilik bozukluğu tedavisi
Kronikleşen bir kişilik bozukluğu evresi yaşaması açısından tedavisi oldukça zordur. Öz benliğinin kazandırılması ve saygısının artırılması şeklinde terapi uygulanmaktadır. Bu terapiler yapay olarak değil gerçek benliğe ulaşılarak sağlanması halinde düzelme sağlanabilmektedir.
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