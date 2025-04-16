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        Haberler Gündem Güncel Narlıdere işçilerinden sözleşme eylemi | Son dakika haberleri

        Narlıdere Belediyesi işçilerinden toplu iş sözleşmesi eylemi

        İzmir'in Narlıdere Belediyesi'nde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş 4 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 350 Narbel işçisi tam gün iş bıraktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:28 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:28
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        Narlıdere işçilerinden sözleşme eylemi
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        İzmir'in Narlıdere Belediyesi'nde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş 4 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 350 işçi tam gün iş bırakma kararı aldı.

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        Narlıdere Belediyesi çalışanları, hizmet binasının önünde toplanarak kapıya grev ilan kararını astı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, işçilerin 6 Mayıs'ta tekrar greve çıkacağı açıklandı.

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        Grev kararını okuyan Disk Genel İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin, "Narlıdere Belediyesi Narbel Şirketi'nde sendikamızın, yaklaşık 350 işçi için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 27 Kasım'da başlamış, arabulucu uyuşmazlık raporunun tarafımıza tebliğ edilmesi ile birlikte yasal grev sürecine girilmiştir. Genel-İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şubemizin SODEMSEN, Narlıdere Belediyesi ve Narbel yetkilileri ile sürdürmekte olduğu TİS konusunda anlaşmaya varılamamış ve grev kararı almıştır" dedi.

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