Narcos Mexico ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. İşte Narcos Mexico 3. sezon tarihi ile ilgili detaylar...

NARCOS MEXICO 3. SEZON NE ZAMAN?

Narcos Mexico 3. sezon 5 Kasım tarihinde yayınlanacak...

NARCOS MEXICO KONUSU NEDİR?

Narcos: Mexico, Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarının küçük ve bağımsız bir şekilde uyuşturucu yetiştiriciliği yaparken büyük bir organizasyona dönüşmesini konu edinir. Félix Gallardo’nun bir imparatorluk kurmak için uyuşturucu tacirlerini bir araya topladığını anlatan dizi, 1980'lerdeki Guadalajara Karteli'nin yükselişini dramatize eder. DEA ajanı Kiki Camarena’nın bu imparatorluğa karşı mücadelesi, hikâyenin ana kurgusunu oluşturur.

NARCOS MEXICO OYUNCULARI KİMLER?

Diego Luna (Felix Gallardo)

Michael Pena (Kiki Camarena)

Alejandro Edda (Joaquín "El Chapo" Guzmán)

Clark Freeman (Ed Heath)

Joaquín Cosío (Ernesto-Fonseca Carillo)

Gerardo Taracena (Pablo Acosta)

Tessa Ia (Sofia Conesa)

Ernesto Alterio (Salvador Osuna Nava)

Horacio Garcia Rojas (Tomas Morlet)

Jackie Earle Haley (Jim Ferguson)

Matt Letscher (James Kuykendall)

Tenoch Huerta (Rafael Caro Quintero)

Yul Vazquez (John Gavin)