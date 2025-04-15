Napoli, Serie A'da Empoli'yi 3 golle geçti!
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, konuk ettiği Empoli'yi 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Giriş: 15.04.2025 - 00:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:03
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Napoli, Empoli'yi 3-0 yendi.
Napoli, Empoli'yi Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı.
Ev sahibi takım, Scott McTominay'in 18. ve 61. dakikalarda, Romelu Lukaku'nun ise 56. dakikada attığı gollerle sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Napoli lider Inter'in 3 puan gerisinde 68 puanla 2. sırada yer alırken, Empoli 24 puanla 19. sırada kaldı.
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