        Napoli: 3 - Pisa: 2 | MAÇ SONUCU

        Napoli: 3 - Pisa: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, evinde Pisa'yı 3-2 mağlup etti. Billy Gilmour, Leonardo Spinazzola ve Lorenzo Lucca'nın golleriyle kazanan 4'te 4 yapan Napoli, puanını 12'ye yükseltti. Pisa ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        Giriş: 23.09.2025 - 00:23 Güncelleme: 23.09.2025 - 00:23
        Napoli kayıpsız ilerliyor!
        İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, evinde Pisa'yı konuk etti. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan karşılaşmayı kazanan 3-2'lik skorla Napoli oldu.

        Mavi-beyazlılar, ilk yarıyı Billy Gilmour'un 39. dakikada attığı golle önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Pisa, 60. dakikada Mbala N'Zola'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Beraberlik golünü kalesinde gören Napoli, hızlı bir reaksiyon göstererek 73. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Lorenzo Lucca'nın golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Deplasman ekibinde Lorran'ın 90. dakikada attığı gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi ve Napoli sahadan 3 puanla ayrıldı.

        Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Napoli, 4. haftayı lider olarak tamamladı. Pisa ise 1 puanla küme düşme hattında yer aldı.

        Ev sahibi ekibi gelecek hafta Milan'a konuk olurken, Pisa evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.

