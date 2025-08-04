Naomi Campbell Ibiza tatilinde

1990'lı yılların ünlü top modeli Naomi Campbell, İspanya'nın ünlü tatil bölgesi Ibiza'da deniz keyfi yaparken görüntülendi.

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55 yaşındaki İngiliz model, arkadaşlarıyla plajda keyifli vakit geçirdi. Yıllara meydan okuyan, fit görünümünü bozmayan Naomi Campbell, bikinili haliyle, görenleri kıskandırdı.

Özel etkinlikler hariç artık podyuma çıkmayan ünlü model, zamanının çoğunu anneliğe adamış durumda. 2021'de bir kız bebek, 2023'te bir erkek bebek sahibi olduğunu açıklayan Campbell, çocuklarının isimlerini ve yüzlerini kamuoyundan saklıyor.

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İlk bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu akıllarda soru işareti bırakırken, Naomi Campbell, verdiği röportajda konuyla ilgili açıklama yapmış; "Evlat edinmedim. O benim kızım" demişti. Campbell, ilk çocuğunu duyurduğunda, gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı yoksa taşıyıcı anne aracılığıyla mı çocuk sahibi olduğu merak edilmişti.

Naomi Campbell, konuyla ilgili bugüne dek hiç açıklama yapmadı. Ünlü model, ikinci çocuğunun nasıl dünyaya geldiğiyle ilgili de sessiz kalmayı tercih etti.