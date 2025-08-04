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        Haberler Dünyadan Naomi Campbell Ibiza tatilinde - magazin haberleri

        Naomi Campbell Ibiza tatilinde

        İki çocuk annesi ünlü model Naomi Campbell, Ibiza tatilinde görüntülendi. Yıllara meydan okuyan Campbell'in fit hali, görenleri kıskandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 09:50 Güncelleme: 04.08.2025 - 09:57
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        Ibiza tatilinde
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        1990'lı yılların ünlü top modeli Naomi Campbell, İspanya'nın ünlü tatil bölgesi Ibiza'da deniz keyfi yaparken görüntülendi.

        55 yaşındaki İngiliz model, arkadaşlarıyla plajda keyifli vakit geçirdi. Yıllara meydan okuyan, fit görünümünü bozmayan Naomi Campbell, bikinili haliyle, görenleri kıskandırdı.

        Özel etkinlikler hariç artık podyuma çıkmayan ünlü model, zamanının çoğunu anneliğe adamış durumda. 2021'de bir kız bebek, 2023'te bir erkek bebek sahibi olduğunu açıklayan Campbell, çocuklarının isimlerini ve yüzlerini kamuoyundan saklıyor.

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        İlk bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu akıllarda soru işareti bırakırken, Naomi Campbell, verdiği röportajda konuyla ilgili açıklama yapmış; "Evlat edinmedim. O benim kızım" demişti. Campbell, ilk çocuğunu duyurduğunda, gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı yoksa taşıyıcı anne aracılığıyla mı çocuk sahibi olduğu merak edilmişti.

        Naomi Campbell, konuyla ilgili bugüne dek hiç açıklama yapmadı. Ünlü model, ikinci çocuğunun nasıl dünyaya geldiğiyle ilgili de sessiz kalmayı tercih etti.

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        #Naomi Campbell
        #tatil
        #İbiza

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