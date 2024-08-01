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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Nabil Dirar'ın yeni durağı Makedonya! - Futbol Haberleri

        Nabil Dirar'ın yeni durağı Makedonya!

        Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları da giymiş olan 38 yaşındaki futbolcu Nabil Dirar, Kuzey Makedonya ekibi Gostivar'a transfer oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:24
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        Bir dönem Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da da top koşturmuş olan Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu. Kuzey Makedonya temsilcisi Gostivar, Faslı futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Son olarak Hollanda 2. Lig takımlarından Schifflange 95’te oynayan Dirar, 15 maçta görev almış ve gol ya da asist üretememişti.

        Ayrıca bir diğer eski Fenerbahçeli Alper Potuk da Gostivar'da forma giyiyor.

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