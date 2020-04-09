Türkiye’de metal müziğin gelişimine büyük katkılar veren ünlü müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, 15 Şubat’ta geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakımdaydı. Tekil’in vefatını Radyo Eksen Twitter hesabından şöyle duyurdu:

“Dostumuz Çağlan Tekil'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkanı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz.”

Tekil'in ölümü müzik dünyasını yasa boğdu.

Şebnem Ferah: Benim zarif, dengeli, düşünceli arkadaşım. Sevgi dolu arkadaşım. Sayısız insanın müzik zevkine katkıda bulunmuş, engin birikimli, beyefendi Çağlan’ım. 30 yıl... Çok üzgünüm. Seni çok seviyorum.

Demir Demirkan: Ah be Çağlan, huzur içinde uyu...

Harun Tekin: Hep birlikte her neyimiz eksikse onda fazla fazla vardı. Tevazu, nezaket, bilgi birikimi, istikrar, sabır, kültür işçisi, “baron”, öğretmen, yayıncı, ince bir beyefendi ve aslan gibi metalci Çağlan Tekil... Hepimizin üstünde emeğin var, uğurlar olsun.