Radyoların ve TV müzik kanallarının günümüze kıyasla 90'larda çok daha aktif bir şekilde kullanılıyor olması, o dönemde çıkan eşsiz şarkıların önünü açmış ve unutulmazlar arasına giren sanatçı ve şarkıları olmuştur. Kalplere taht kurmuş 90'ların unutulmaz şarkılarını sizler için derledik.