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        Haberler Bilgi Yaşam Müzik dünyasında nostalji zamanı! 90'lara damgasını vuran sanatçı ve şarkıları nelerdir?

        90'lar nostaljisi kimler ve hangi şarkılar dinleniyordu?

        Her dönemin kendine has sanatçıları ve şarkıları olmuştur. Fakat 90'ların müzik açısından yeri bir başkadır. Yıllar boyunca dinlenen ve günümüzde de dinlenmekte olan çok sayıda ölümsüz eser 90'larda hayatımıza girmiştir. İşte unutulmayan şarkılar ve onlara hayat veren sanatçılar sizlerle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 08:00 Güncelleme: 26.10.2024 - 08:00
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        • 1

          Radyoların ve TV müzik kanallarının günümüze kıyasla 90'larda çok daha aktif bir şekilde kullanılıyor olması, o dönemde çıkan eşsiz şarkıların önünü açmış ve unutulmazlar arasına giren sanatçı ve şarkıları olmuştur. Kalplere taht kurmuş 90'ların unutulmaz şarkılarını sizler için derledik.

        • 2

          HARUN KOLÇAK

          GİR KANIMA (1991)

          Gir Kanıma!

          Hani bekarlık "sultantık" derdin

          Yetti canıma!

          Yaşarım ben senle, gir kanıma

        • 3

          BURAK KUT

          BENİMLE OYNAMA (1994)

          Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun

          Gittikçe büyüyen dert oluyorsun

          Sana söylüyorum farkında mısın

          Anla seni seviyorum, ah biliyorsun

          Benimle oynama söyledim sana

          Şansını zorlama uğurlar olsun

        • 4

          SERDAR ORTAÇ

          KARABİBERİM (1994)

          Karabiberim vur kadehlere

          Hadi içelim, içelim her gece

          Karabiberim vur kadehlere

          Hadi içelim, içelim her gece

          Zevki sefa, doldu gönlüme

          Hadi içelim, acıların yerine

        • 5

          MİRKELAM

          HER GECE (1995)

          Bu yüzden her gece ben

          Her gece üzülmüşüm

          O yüzden her gece bu

          Aşkın diline düşmüşüm

        • 6

          TEOMAN

          PAPATYA (1996)

          Oh Papatya

          Yüzümün haline bak

          Seninle kim kalacak

          Işıklar kapanınca

          Benden çok uzakta

        • 7

          AYŞEGÜL ALDİNÇ

          ALİMALLAH (1996)

          Yapma etme derken kavuşursak eğer

          Yanarız alimallah

          O hızla sarılırsak şeytana

          Uyarız alimallah

        • 8

          ZEYNEP DİZDAR

          VAZGEÇ GÖNÜL (1997)

          Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok

          Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali

          Bir yanıp, bir söndün

        • 9

          KERİM TEKİN

          KAR BEYAZ (1997)

          Karbeyazdır ölüm

          Ellerinden gülüm

          Yine yoksun diye

          Düşmanım her güne

        • 10

          REHYAN KARACA

          SEVDİK SEVDALANDIK (1997)

          Sevdik, sevdalandık

          Kör düğümle bağlandık

          Böyle ayrı gayrı olmaz, olmaz

          Duysa, alem duysa

          Dert etme derdin buysa

          Artık ayrı gayrı olmaz, olmaz

        • 11

          LEVENT YÜKSEL

          Bİ'DAHA ( 1998)

          Hadi gidelim, kalk gidelim

          Bize gidelim, eve gidelim

          Bi' daha (bi' daha)

          Bi' daha (bi' daha)

          Bi' daha (bi' daha)

          Bi' daha (bi' daha)

          Tövbe e tövbe

        • 12

          GRUP LAÇİN

          BEKAR GEZELİM (1998)

          Haydi güzelim şeker ezelim

          Bu sene de bekar gezelim

          Bu sene de bekar gezelim

          Haydi güzelim şeker ezelim

          Bu sene de bekar gezelim

          Bu sene de bekar gezelim

        • 13

          MURAT KEKİLLİ

          BU AKŞAM ÖLÜRÜM (1999)

          Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz

          Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz

          Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden

          Gözlerin beni tutamaz

        • 14

          DEMET SAĞIROĞLU

          ARNAVUT KALDIRIMI (1994)

          Dün seni gördüm rüyamda

          Arnavut kaldırımlı taş sokakta

          Ah bir dili olsa da bir konuşsa

          Anlatırdı masumca seni bana

        • 15

          SEZEN AKSU

          HADİ BAKALIM (1991)

          Hadi bakalım

          Kolay gelsin

          Bir acayip zor yarış

          Bana ne aman

          Ben anlamam

          Pek hesaplı ince iş

        • 16

          NİLÜFER

          MAVİLİM (1997)

          Sabah oldu gözleri mavilim

          Uyan artık sevgili zalimim

          Seni sevdim sen bana düşman mısın

        • 17

          MFÖ

          MECBUREN (1990)

          Olan olsun bıraktım

          Anlamı yok zorlamanın

          Şans kadere inandım

          Mecburiyetten

        • 18

          ZERRİN ÖZER

          PAŞA GÖNLÜM (1996)

          Hey benim paşa gönlüm

          Yılları çürüttün mü

          Bunca zaman sonunda

          Kendini büyüttün mü

        • 19

          ÇELİK

          ATEŞTEYİM (1993)

          Ateşteyim, ateşte, ateşte

          Aklım gitti bir kıza işte

          Hayır mı, şer mi bilmem ama

          Ateşteyim ben ateşte

        • 20

          TARKAN

          KIL OLDUM (1992)

          Kendine gel kendine

          Dönde bir bak haline

          Aynalara küsmüşsün

          Kıl oldum abi

        • 21

          ŞEBNEM FERAH

          VAZGEÇTİM (1996)

          Gelinlik giymeden ışığı görmeden

          Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan

          Kaderi yenmeden utandım kendimden

          Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan

        • 22

          CİGULİ

          BİNNAZ (1999)

          Çalgıcı karısı Binnaz

          Esnaf karısı Binnaz

          Kumarcı karısı Binnaz

          Binnaz, Binnaz

        • 23

          HAKAN PEKER

          EFSANE (1990)

          Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak

          Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak

          Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak

          Bir efsane senle beraber olmak

        • 24

          GÜLŞEN

          BE ADAM (1996)

          İçine ata ata ne hâle düştün

          Tuta tuta çatlayacaksın be adam

          Çekinme hadi hadi söyle de kurtul bundan

          Kura kura kurudun be adam

        • 25

          MUSTAFA SANDAL

          BU KIZ BENİ GÖRMELİ (1994)

          Bu kız beni beni görmeli

          Bana kazak örmeli

          Yalnız beni sevmeli artık

          Bu kız beni görmeli

          Bana kazak örmeli

          Muradına ermeli artık

        • 26

          DENİZ SEKİ

          KOP GEL GÜNAHLARINDAN (1997)

          Söndü, içimin ateşi bitti

          Bıktım yalanlarından

          Zorla ele avuca sığmaz aşk

          Kop gel günahlarından

        • 27

          EGE

          YAZ AŞKIM (1995)

          Başlamam

          Gideceğini bile bile bu aşka başlamam

          Ne seni ne de kendimi ateşe atamam

          Anla beni yaz aşkım

        • 28

          EMEL MÜFTÜOĞLU

          HOVARDA (1995)

          A ciğerim söyle neyleyelim

          Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim

          Kim bilir kimdir aşk ile yanan

          (Kim bilir kim yalan yalan yalan)

          Sen arada sırada uğra bana

          Hovardayım diye kıyma bana

          Fikri firardayım uyma bana

          Oyuna gelme aman aman aman

        • 29

          İZEL

          KIZIMIZ OLACAKTI (1997)

          Yalancısın sen yalancı, ne olursun gitme dur

          Unuttun mu küçüğüm, kızımız olacaktı, aaah

          Yalancısın sen yalancı, ne olursun gitme dur

          Unuttun mu küçüğüm, kızımız olacaktı

        • 30

          GÜLAY

          CESARETİN VAR MI AŞKA

          Cesaretin var mı aşka?

          Çarpıyor kalbim bir başka

          Sen de böyle sevsen keşke

          Desen bana "yâr"

        • 31

          GRUP VİTAMİN

          İSMAİL (1992)

          Yat’caz kalk'caz hop üstteyim İsmail

          Alt dudağını yiyeyim senin

          Hatrın kalmasın İsmail

          Çekilmez bir adam oldun yine

          İsmail, tatsız, tuzsuz, lanet!

        • 32

          EMRAH

          UNUTABİLSEM (1996)

          Ah ne yapsam ne yapsam, kurtulabilsem

          Ne yapsam gönlümü, avutabilsem

          Kendimi unuttum, unutuldumda

          Bir seni benim gibi, unutabilsem

          Hiç olmazsa yılda birgün, kavuşabilsem

          Fotoğraf Kaynak: Youtube

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