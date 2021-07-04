Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

GALATA KULESİ'NE GİRİŞ ÜCRETİNE ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrinin ardından restore edilen Galata Kulesi'nde 1 Temmuz 2021'den itibaren giriş ücretleri zamlandı.

Alınan karara göre; yeni dönemde Galata Kulesi giriş ücretleri yüzde 233 zamlanarak 30 liradan 100 liraya yükseltildi.