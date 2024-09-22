Müze Gazhane'de yeni sezon başladı

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Kültür AŞ, Müze Gazhane’de yeni sezonun ilk ayı için sanat ve eğlencenin bir arada olduğu dopdolu bir program hazırladı. Atölyelerden konserlere, söyleşilerden stand-up gösterilerine kadar birçok etkinlik Müze Gazhane’nin Eylül takviminde yerini alıyor. Atölyelere, söyleşilere ve tüm etkinliklere katılım için kayıtlar ise Radar Türkiye üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek.

ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLER SONBAHARDA DAHA KEYİFLİ

“İstanbul’da Eğlence Tarihi” ve “Altyazı Sinema Sohbetleri” başlıklı söyleşiler, alanının önde gelen isimlerinden oluşan konuşmacılarıyla eylül akşamlarına farklı bir tat katacak. Dans ve sinema atölyeleri de yine Müze Gazhane’de eylül ayı içerisinde katılımcılarla buluşacak.

REKLAM 34. AKBANK CAZ FESTİVALİ AÇILIŞINDA KENAN DOĞULU MÜZE GAZHANE’DE Müze Gazhane konserleri yeni ayda da Meydan’da yeni isimlerle devam edecek. Müze Gazhane’de konser serisi 24 Eylül’de Fosil, 25 Eylül’de de Su Sonia ve Kardelen ile devam edecek. 28 Eylül Cumartesi günü de Türk Pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, 34. Akbank Caz Festivali’nin açılış akşamında Meydan sahnesinde olacak. Oyun severler için Şirincan Çakıroğlu stand-up gösterisi ile Pınar Göktaş ise “Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur” isimli tek kişilik oyunuyla Müze Gazhane’de yer alacak. Cuma sinemaları kapsamında Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov’un “Honeyland”i ve Aybüke Avcı’nın “Domates Biber Depresyon” filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Müze Gazhane’nin Eylül programının detayları ise şöyle; REKLAM