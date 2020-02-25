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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu eşi Sinem Öztürk ile birlikte güzel havayı Kemer'de değerlendirdi. Neşeli halleriyle dikkat çeken çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İkili, gazetecilere "Hava güzel ve çocuklarımız ile temiz hava almaya geldik. Burada onlar için organik yiyecekler de alıyoruz. Bizim için de güzel bir gün oldu" açıklamasını yaptı.