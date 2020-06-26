Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar atandı. Peki Mustafa Metin Yazar kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Mustafa Metin Yazar hakkında...

MUSTAFAMETİN YAZAR KİMDİR?

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ) Genel Müdürü.

KARİYER

-RAYSİMAŞ Raylı Sistemler Mühendislik Müşavirlik A.Ş Genel Müdürü.

-İstanbul Ulaşım'ın Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ A.Ş.'NİN (TÜRASAŞ) KURULMASI

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ);

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün bağlı işletmelerinden Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ),Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.'nin birleştirilmesi suretiyle kuruldu.