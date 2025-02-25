Mustafa Keser'den Olgun Şimşek isteği

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Mustafa Keser, KKTC'de sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda prostat kanseri olduğunu açıklayan Mustafa Keser'den iyi bir haber gelmişti. Keser'in ameliyattan sonraki testlerin sonucunda kemoterapi almasına gerek kalmadığı öğrenilmişti.

Mustafa Keser, sağlık durumuyla ilgili; "Şu anda her şey yolunda" derken, kanserle mücadele eden eşi Nilüfer Keser'in de tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Nilüfer Keser - Mustafa Keser

79 yaşındaki sanatçı, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna; "Öyle bir proje var ama bizim hayatımız tek bir filme sığmaz. Benim hayatımdan 10 tane film çıkar. Bakalım ne olacak" yanıtını verdi.

Mustafa Keser, "Sizi kimin canlandırmasını istersiniz?" sorusunu ise şöyle cevapladı: Aklımdaki kişi Olgun Şimşek. O da beni kırmaz zaten. Eli saz tutar, okur eder. Olgun tam biçilmiş kaftan. Beni her zaman dinlemeye gelir, sahneme çıkmışlığı da vardır.