Mustafa Keser'den Olgun Şimşek isteği
Mustafa Keser, hayatını konu alan filmde kendisini Olgun Şimşek'in canlandırmasını istediğini açıkladı
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Mustafa Keser, KKTC'de sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Geçtiğimiz aylarda prostat kanseri olduğunu açıklayan Mustafa Keser'den iyi bir haber gelmişti. Keser'in ameliyattan sonraki testlerin sonucunda kemoterapi almasına gerek kalmadığı öğrenilmişti.
Mustafa Keser, sağlık durumuyla ilgili; "Şu anda her şey yolunda" derken, kanserle mücadele eden eşi Nilüfer Keser'in de tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Nilüfer Keser - Mustafa Keser
79 yaşındaki sanatçı, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna; "Öyle bir proje var ama bizim hayatımız tek bir filme sığmaz. Benim hayatımdan 10 tane film çıkar. Bakalım ne olacak" yanıtını verdi.
Mustafa Keser, "Sizi kimin canlandırmasını istersiniz?" sorusunu ise şöyle cevapladı: Aklımdaki kişi Olgun Şimşek. O da beni kırmaz zaten. Eli saz tutar, okur eder. Olgun tam biçilmiş kaftan. Beni her zaman dinlemeye gelir, sahneme çıkmışlığı da vardır.
Olgun Şimşek
Uzun yıllardır sahnelerin aranan isimleri arasında yer alan Mustafa Keser’e gördüğü sevginin sırrı da soruldu. Sanatçı; "Sırrı adam olmaktan geçiyor. Önce adam olacaksın. Sonra sanatçılık geliyor. Seni buralara halkın getirdiğini unutmayacaksın, insanlara saygılı olacaksın" açıklamasını yaptı.
Mustafa Keser, "Bülent Ersoy'un da hayatı film oluyor. Siz de o film de yer alacak mısınız?" sorusuna karşılık; "Yok, biz Bülent ile 40 yıllık dostuz ama ben onun hayatında fazla bulunmadım. Dolayısıyla onun her hangi bir anısında ben yokum yani" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı, "Yeni projeler var mı?" sorusuna ise "YouTube kanalım vardı benim ama faaliyette değildi. Bir-iki ay içerisinde ordan çok iyi yapımlarla iyi sunumlarla sevenlerimizin karşısında olacağız yine. İhtiyaca cevap vereceğiz" derken, Lvbel C5'in tepki çeken 'Hav Hav Hav' şarkısına da göndermede bulundu: Öyle laf olsun, torba dolsun diye değil. Hav havlar, miyavlar yok, yani sanat yapacağız.