Türkiye'nin önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, dün akşam yaşamını yitirdi. Kandıralı'nın torunu Güneş Aybek, dedesinin kalp ve astım rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.
Mustafa Kandıralı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.
Mustafa Kandıralı, 1930'yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dünyaya geldi. Sanatçı, ilkokulu bitirmesinin ardından, altı kardeş olmanın getirdiği dezavantajlardan ve ailesinin ekonomik şartlarının bozuk olmasından dolayı ortaokula devam edemedi.
Bir uğraş edinmesi için amatör düzeyde klarnet çalan babası tarafından Kandıra Halkevine yazdırılan Mustafa Kandıralı, önceleri ud çalsa da radyoda Şükrü Tunar'ın klarnet taksimiyle başlayan klarnet sempatisi bir aşka dönüştü.
Kandıralı, kendi sazı olmadığı için babasının klarnetini gizli gizli çalmaya başladı ve ailesinin onayını alamayacağı düşüncesiyle 15 yaşında İstanbul'a kaçtı.
Keman sanatçısı Ama Recep ve Kanuni Sıtkı Bey ile tanışarak kendisine bir iş bulan Mustafa Kandıralı, ilk olarak 1945'te Tepebaşı Kibar Gazinosu'nda 4 lira yevmiye ile çalışmaya ve para biriktirmeye başladı.
PEK ÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Kandıralı, biriktirdiği paralarla Akopos Alyanak'tan dersler alarak tekniğini ve repertuvarını geliştirirken, dönemin büyük gazinolarında sahneye çıktı.
Ünlü sanatçılara klarnetiyle eşlik eden Mustafa Kandıralı, 1957'de radyo çalışmalarına başladı, aynı yıl Pate-Odeon Plak Şirketinin sahibinin isteği üzerine 'Salon Çiftetellisi' adlı ilk plağını çıkardı.
Sanatçı, Batı müziği tarzında da üretimler yaparken, kariyeri boyunca birçok ülke dolaştı ve farklı yerlerden ödüllere layık görüldü.
Fahrunnisa Hanımla evlenerek Mukadder, Jale, Nejla ve Kısmet isimli 4 kız çocuğu olan sanatçı, müzisyenliğinin yanı sıra film ve dizilerde rol aldı.
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