Mustafa Denizli: Fenerbahçe futbol olarak Galatasaray'ın gerisinde!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, deplasmanda Net Global Sivasspor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 3-1 mağlup ederek hata yapmadı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesini yorumladı.

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"F.BAHÇE FUTBOL OLARAK G.SARAY'IN GERİSİNDE"

Bugün Fenerbahçe berabere de kalabilirdi. Manaj'ın vurduğu bir top var direğin dibinden çıktı, Livakovic'in çıkardığı var. Bundan sonraki maçlar her şeye gebe. Futbol olarak değerlendirildiği zaman Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın gerisinde kaldığını söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla bugün F.Bahçe'nin bu yarışın içinde kalması, kalite ayakların ön plana çıkmasındandır. Fenerbahçe kazanma görüntüsünü vermiyor. Talisca'nın attığı golde de net bir kaleci hatası var.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Bundan sonraki maçlar her şeye gebe ama Fenerbahçe, futbol olarak Galatasaray'ın gerisinde. pic.twitter.com/qyBsup3lM7 — HT Spor (@HTSpor) April 13, 2025