Mustafa Ceceli, İzmir yangınında evlerini kaybeden kardeşlere iki yeni ev aldı

Haluk Levent, X'te yaptığı paylaşımda Mustafa Ceceli'nin, Mahıgül Ergül ve Canan Ergül kardeşlere yeni bir ev aldığı müjdesini verdi. Şarkıcı, sosyal medya hesabında Mustafa Ceceli ve Mahıgül ile Canan kardeşlerin fotoğrafını paylaşarak; "Mustafa Ceceli sözünü tuttu. İzmir'deki yangında Mahıgül ve Canan kardeşlerin evleri yanmıştı. Her şeylerini kaybeden kardeşlere Ceceli iki ev satın aldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" notunu düştü.

Fotoğraflar: X