Twitter'ın sahibi Elon Musk, şirketi yönetecek yeni CEO'yu seçtiğini açıkladı. Musk, ismini açıklamadığı kadın yöneticinin 6 hafta içinde göreve başlayacağını duyurdu.
Musk, yeni yöneticinin göreve başlamasıyla birlikte Twitter'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.
The Wall Street Journal ve Variety'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlere göre, medya şirketi NBCUniversal'ın Reklamcılık Bölümü Başkanı Linda Yaccarino, Twitter'ın CEO adayı olarak şirketle görüşmelerde bulundu.
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Musk: Twitter'ın yeni CEO'sunu seçtim, kadın yöneticimiz 6 hafta içinde göreve başlayacak/musk-twitter-in-yeni-ceo-sunu-sectim-kadin-yoneticimiz-6-hafta-icinde-goreve-baslayacak-3591152
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