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Musk: Twitter'ın yeni CEO'sunu seçtim, kadın yöneticimiz 6 hafta içinde göreve başlayacak

Twitter'ın sahibi Elon Musk, şirketi yönetecek yeni CEO'yu seçtiğini açıkladı. Musk, ismini açıklamadığı kadın yöneticinin 6 hafta içinde göreve başlayacağını duyurdu.

Giriş: 12.05.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
elon musk Getty Images

Twitter'ın sahibi Elon Musk, şirketi yönetecek yeni CEO'yu seçtiğini açıkladı. Musk, ismini açıklamadığı kadın yöneticinin 6 hafta içinde göreve başlayacağını duyurdu.

Musk, yeni yöneticinin göreve başlamasıyla birlikte Twitter'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

The Wall Street Journal ve Variety'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlere göre, medya şirketi NBCUniversal'ın Reklamcılık Bölümü Başkanı Linda Yaccarino, Twitter'ın CEO adayı olarak şirketle görüşmelerde bulundu.

Twitter haberler hakkında yorum yapmadı.

NBCUniversal, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

https://twitter.com/elonmusk/status/1656748197308674048?s=20

ABD'nin en büyük 500 şirketinde kadın CEO oranı yüzde 10'un altında.

Elon Musk'ın son açıklamasının ardından Tesla hisseleri yükseldi.

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra "Tesla'yı terk etmek ve otomobil şirketinin markasına zarar vermekle" suçlanmıştı.

Yatırım şirketi Wedbush Securities'den Dan Ives, "Bunu, Musk'ın Twitter ile ilgili korkuları dikkate almasıyla ileriye doğru atmış olduğu büyük bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Ives, "CEO'ları olarak Twitter, Tesla ve SpaceX'i dengelemeye çalışmak, imkansız bir görevdir" diye konuştu.

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