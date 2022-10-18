Musk'ın Ukrayna adımının ardından Pentagon'dan yeni hamle

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Starlink uydusunu Ukrayna'ya göndermek için destek sağlamayı düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde CNN'in haberinde, dünyanın en zengin insanı, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Starlink uydusunu Ukrayna'ya göndermek için finansal destek sağlamayacaklarını ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bildirdiği belirtilmişti.

Politico'nun iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pentagon Musk'ın Starlink uydu ağı için ödeme yapmayı düşünüyor. Rapora göre en olası finansman kaynağı, ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi olacak.

"DAHA FAZLA STARLİNK BAĞIŞLAYACAK DURUMDA DEĞİLİZ" SpaceX'in satış direktörü Pentagon'a Eylül ayında gönderdiği mektubunda "Ukrayna'ya daha fazla Starlink bağışlayacak veya mevcut olanları finanse edecek durumda değiliz" demişti. Pentagon'a gönderilen mektup ve belgeler arasında, Ukrayna ordusunun komutanı General Valerii Zaluzhniy'nin Temmuz ayında Musk'a gönderdiği yaklaşık 8.000 Starlink uydusu için önceden bildirilmemiş doğrudan talep olduğu da görülmüştü.

"ÜCRETSİZ FİNANSE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Bunların ardından Musk yaptığı paylaşımda, "Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz." paylaşımında bulundu. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.