Musa Avsever kimdir? Orgeneral Musa Avsever Paşa nereli, kaç yaşında?
Musa Avsever biyografisi ve rütbesi merak konusu oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, GenelKurmay Başkanlığı görevi için öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Orgeneral Musa Avsever, yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyor. İşte, "Musa Avsever kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...
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Genelkurmay Başkanı görevi için konuşulan Musa Avsever'in biyografisi ve daha önce bulunduğu görevler gündem oldu. Orgeneral Musa Avsever, 2021 tarihinden bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmaktadır. Peki, Musa Avsever kimdir? Orgeneral Musa Avsever Paşa nereli, kaç yaşında ve hangşi görevlerde bulundu? İşte, hayatı hakkında merak edilenler...
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ORGENERAL MUSA AVSEVER KİMDİR?
Org. Musa Avsever, 1957 yılında Konya'da doğmuştur. 1978 yılında, muhabere subayı olarak kara harp okulundan mezun olan orgeneral Avsever, muhabere subay temel kursunu tamamlamayı müteakip, 1979-1982 yılları arasında 7'nci kolordu komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci kolordu komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında muhabere elektronik ve bilgi sistemler okul komutanlığında, takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Kara Harp Akademisi’nden 1990 yılında mezun olmayı müteakip, 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında Şube Müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargâhında Lojistik Başkanlığı Plan Subaylığı, 1996-1999 yılları arasında KHO Öğrenci Tabur Komutanlığı ile Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş; 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini ifa etmiştir.
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2003 YAŞ kararları ile tuğgeneralliğe yükselen Avsever; 2003-2005 yılları arasında kara kuvvetleri ikmal ve bakım daire başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.
2007 yılı yaş kararları ile tümgeneralliğe terfi eden Avsever; 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.
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2012 yılı yaş kararları ile korgeneralliğe terfi eden Avsever; 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay MEBS Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci Kolordu Komutanlığı görevinde bulunmuştur.
2016 yılı yaş kararları ile 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürütmüştür.
Orgeneral Musa Avsever; 05 Ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.
Orgeneral Avsever, Mesude Avsever ile evli ve iki çocuk babasıdır.