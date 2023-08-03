2003 YAŞ kararları ile tuğgeneralliğe yükselen Avsever; 2003-2005 yılları arasında kara kuvvetleri ikmal ve bakım daire başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2007 yılı yaş kararları ile tümgeneralliğe terfi eden Avsever; 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.