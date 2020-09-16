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Muşta bugün saat 17.48'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 17.48'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muş ve çevre ilçelerde hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle, kısa süreli panik yaşandı

VALİ GÜNDÜZÖZ'DEN AÇIKLAMA

Muş Valisi İlker Gündüzöz, deprem sonrası yaptığı açıklamada "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

BİTLİS'TE DE HİSSEDİLDİ

Muş'ta meydana gelen deprem komşu il Bitlis'te de hissedildi.