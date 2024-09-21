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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muş haberleri | Nisa balkonda otururken düğün konvoyu geçti! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Nisa balkonda otururken düğün konvoyu geçti!

        Muş'ta bir düğün konvoyunda ateşlenen mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti. Ağır yaralanan ve Elazığ' sevk edilen Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:58
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        Nisa balkonda otururken düğün konvoyu geçti!
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        Muş’ta bir düğün konvoyu sırasında yaşanan talihsiz olay, büyük bir üzüntüye neden oldu. Düğün kutlamaları sırasında, konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez’in başına isabet etti.

        MUŞ'TAN ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa’ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ’daki bir hastaneye sevk edildi.

        NİSA 7 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

        Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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        #Nisa Sönmez
        #Son dakika haberler
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