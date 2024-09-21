Muş’ta bir düğün konvoyu sırasında yaşanan talihsiz olay, büyük bir üzüntüye neden oldu. Düğün kutlamaları sırasında, konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez’in başına isabet etti.

MUŞ'TAN ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa’ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ’daki bir hastaneye sevk edildi.

NİSA 7 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.