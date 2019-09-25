"Ramo" dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan deneyimli oyuncu ve eşi günün erken saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde görüntülendiler.

Yaklaşık 6 saat alışveriş merkezinde turlayan ve alışveriş keyfi yapan çift daha sonra da bir restoranda akşam yemeği yediler. Çekimleri Adana da olacak olan dizi öncesi baş başa moral depolayan çift, akşam saatlerinde özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı. Alışveriş turu boyunca Yıldırım'a yerli ve yabancı hayranlarının yoğun ilgisi vardı.