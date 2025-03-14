Murat Yıldırım'dan, 'Ağaçlar' filmi setinden paylaşım

Bahman Ghobadi'nin yönetmenliğini üstlendiği, Martin Scorsese'nin yapımcı olarak destek verdiği 'Ağaçlar' filminin çekimlerinin büyük bölümü tamamlandı. Aralık sonunda İstanbul'da başlayan, bazı sahneleri ise Mardin'de çekildi.

Murat Yıldırım, paylaşımında Eva Green ve Bahman Ghobadi’ye şu sözlerle teşekkür etti; "Sizinle tanışmak ve çalışmak gerçekten bir zevkti. Kamera beni çekerken ne kadar odaklanmış olduğunu asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz tüm ödülleri almanızı yürekten diliyorum. Ve sen Bahman, bana neler yapabileceğimi hatırlattın. Düşüncenizin berraklığı gerçekten ilham vericiydi ve sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir film olacağından hiç şüphem yok. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum."