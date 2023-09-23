Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi
Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu
Giriş: 23.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:07
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Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sessiz sedasız dünyaevine girdi.
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42 yaşındaki Ünalmış, bir süredir aşk yaşadığı Bulgar kökenli sevgilisi Nutiye Akar (Albena Ilıeva) ile evlendi.
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Ünalmış ile Akar'ın İstanbul'da gerçekleşen düğün törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
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Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden fotoğraflar ise sosyal medyada paylaşıldı.
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Fotoğraflar: Instagram