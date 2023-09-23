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        Haberler Magazin Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi - Magazin haberleri

        Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi

        Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:07
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          Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sessiz sedasız dünyaevine girdi.

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          42 yaşındaki Ünalmış, bir süredir aşk yaşadığı Bulgar kökenli sevgilisi Nutiye Akar (Albena Ilıeva) ile evlendi.

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          Ünalmış ile Akar'ın İstanbul'da gerçekleşen düğün törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

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          Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden fotoğraflar ise sosyal medyada paylaşıldı.

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          Fotoğraflar: Instagram

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