Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Murat Şeker, korkunç düşüşü gözler önüne serdi

        Murat Şeker, korkunç düşüşü gözler önüne serdi

        Yönetmen, senarist ve yapımcı Murat Şeker, rakamlar eşliğinde üretim ve bilet satışındaki korkunç düşüşü gözler önüne serdi. Şeker; "Artan üretim maliyetleri dolayısıyla 20 yıldır ilk defa bu yaz film çekmedim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 21:49 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkunç düşüşü gözler önüne serdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Türk sinema sektöründeki üretim ve izleyici sayısı sorunları; yönetmen ve yapımcı Murat Şeker, CJ ENM Dağıtım Müdürü Ferhat Aslan ve Cinema Pink by Maximum Film Programlama Müdürü İlkay Erdem’in katıldığı 'Yeni Dalga mı Durgunluk mu: Bu Gişe Bizi Kurtarır mı?' başlıklı panelde ele alındı.

        Murat Şeker’in verdiği sayısal bilgiler, korkunç bir manzarayı işaret etti. Önce Türkiye’de yıllar içindeki değişimi resmeden Şeker; "2017’de toplam 72 milyon bilet satılmışken bu sayı, 2024'te 33 milyona düşmüştü ve bu yıl için beklenti, 24 milyondu. Pandemi öncesi, 2015 - 2019 arası satılan toplam bilet sayısı 290 milyon iken 2020 - 2024 arası; bu rakam sadece 130 milyon. Uluslararası karşılaştırmalı bilgilerse durumun vehametini çok daha keskin gösteriyordu: Pandemi öncesi 5 yılda satılan toplam 6 milyon bileti, 70 milyona çıkaran tek ülke; Suudi Arabistan" dedi

        REKLAM

        20 YILDIR İLK KEZ BU YAZ FİLM ÇEKMEDİM"

        Bilet satışlarındaki düşüşün sebebinin, alım gücünün düşmesinin uzantısı olduğunun bilindiğini ancak asıl sıkıntının, eşzamanlı olarak yapım maliyetlerinin yükselmesi olduğunu belirten Murat Şeker; Kendimden örnek vereceğim; 20 yıl sonra ilk defa bu yaz film çekmedim çünkü çekim maliyetini göze alamadım" dedi.

        Murat Şeker; "Yapım maliyetlerinin artmasının Türkiye'deki özel sebebi; ABD menşeli firmaların dijital platformalarda yapıma başlaması, yapım giderlerini dolar bazında yükseltmesi ve piyasayı dengesizleştirmesi. Burada; festivallere katılan, özellikle festival filmi üreten arkadaşların dikkat etmediği bir husus var: Ülkenin ana akım sineması çarkları dönmediğinde zaten festivaller, yarışmalar düzenlenemez hale gelir" uyarısında bulundu.

        CJ ENM Dağıtım'ın müdürü ve yapımcı Ferhat Arslan ise kurumsallığın ve endüstrinin oluşmamasına dikkat çekti. Aslan, bu konuda şunları söyledi; "BKM vardı, TAFF vardı, Avşar Film vardı. Med Yapım, Ay yapım; girdi, çıktı. Fakat hiçbirisi sürdürülebilir bir ekosistem yaratamadı. Biz bir yapımcı kültürü oluşturamadık. Türkiye'de üç yılda bir film üreten yapımcı kalmadı."

        "Sinema salonlarında doluluk oranımız, yüzde 5... Bu bir felaket" diyen Ferhat Aslan, bu rakamın, bir seansın gösteriminin elektrik bedelini karşılamadığını ifade etti.

        "TÜRK İNSANININ KÜLTÜRE AYIRACAK PARASI YOK"

        İzleyicileri, salonlara çekmek için alternatif yollar denenmesi gerektiğini söyleyen, Cinema Pink by Maximum Film Programlama Müdürü İlkay Erdem; "Bu nedenle etkinliklerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela 27 - 28 Eylül'de çok düşük bir bilet fiyatıyla bir festival gerçekleştirdik. Vizyon filmleriyle devamını da getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Bu uygulamada; 80 TL’lik bilet fiyatıyla hafta sonu satılan bilet sayısının 800 bin olduğu bilgisini veren Murat Şeker; "Bu, bize bir şey işaret ediyor: Türk insanının kültüre ayıracak parası yok” ifadelerinde bulundu.

        “Sektörü yakın zamanda sorunlar bekliyor; ilk filmini yapanlar belki bir daha film yapamayacaklar, salonlar kapanacak" şeklinde konuşan Murat Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü: Sektörün çoğunluğu, televizyon ve dizi dünyasına yöneldi. Devlet desteği olmadan, bireysel yapımcıların finansal desteğiyle gerçekleşen sinemaya da ‘Bunu neden yapıyorsun?’ diyemeyiz. Zaten bu sayede 70 milyon izleyici, senede 250 film, yarışmalar, festivaller gibi güzellikleri yaşadık.

        Zarar 1.5 milyar lira
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Şeker

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Habertürk Anasayfa