İlk çeyrekte zarar; 1.5 milyar lira

2025'in ilk çeyreğindeki gişe rakamları, Türkiye'de sinema sektörünün içinde bulunduğu krizi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.Filmlerin çok izlendiği dönem olan ilk çeyrekte gişelerde görülen büyük düşüş, sinema adına tablonun ne ölçüde vahim olduğunu ortaya serdi. 2025'in ilk çeyreğindeki izleyici sayısı, 2024'ün aynı dönemine oranla % 39 azaldı. 2024'te; film başına; 80.131 izleyici salonlara girerken, 2025'te bu rakam; 44.034 olarak gerçekleşti.

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Gişede; büyük hayal kırıklığı yaşayan filmlerden biri de Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı 'Maria' oldu. Dünya hasılatı; sadece 23.742.350 dolar olan film, Türkiye'de 131.721 kişi tarafından izlendi.

TÜRK VE YABANCI FİLMLER

2024

• Ocak… 8.362.815

• Şubat… 3.983.880

• Mart… 1.996.822

TOPLAM… 14.343.517

2025

• Ocak… 5.387.998 • Şubat… 2.026.508 • Mart… 1.348.365 TOPLAM… 8.762.871 Türk yapımı 'Rafadan Tayfa: Kapadokya'; 2.269.631 izleyiciyle 2025'in ilk çeyreğinde en çok izlenen film oldu. Filmin hasılatı ise 385.270.374 TL olarak gerçekleşti. Gişeleri; sadece Türk filmleri üzerinden analiz etmek gerekirse durumun daha da vahim olduğu görülüyor. 2025'in ilk çeyreğindeki izleyici sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre; % 49 azaldı. 2024'te film başına; 154.698 izleyici düşerken, 2025'te bu rakam; 86.429 olarak gerçekleşti. 2025'in ilk çeyreğinde en çok izlenen yabancı yapım ise ABD / Japonya ortak yapımı Kirpi Sonic 3' oldu. Film için 614.083 bilet kesildi. TÜRK FİLMLERİ 2024 • Ocak… 7.860.127 • Şubat… 3.580.112 • Mart… 1.090.336 TOPLAM… 12.530.575

2025 • Ocak… 4.386.518 • Şubat… 1.297.828 • Mart… 711.440 TOPLAM… 6.395.786 Başrollerinde; Murat Yıldırım ile Büşra Pekin'in yer aldığı 'ŞamPİYONlar', 700.803 izleyiciyle 2025'in ilk çeyreğinde en çok izlenen ikinci film oldu. REKLAM 2025'in ilk çeyreğindeki Türk ve yabancı filmler olmak üzere izleyici sayısı, daha önce görülmemiş ölçüde az oldu. • 2015... 22.625.652 • 2016... 21.375.980 • 2017... 24.753.793 • 2018... 24.778.921 • 2019... 17.555.227 • 2020... 16.412.514 • 2021... Pandemi nedeniyle sinema salonları kapalıydı. • 2022... 16.155.354 • 2023... 10.098.668 • 2024... 14.343.517 • 2025... 8.762.871 Yıllara göre; ilk çeyrek gişelerini Türk filmlerine göre analiz edecek olursak; son 10 yılda en düşük ikinci dönem yaşandı. • 2015... 16.613.545 • 2016... 15.329.601 • 2017... 16.758.475 • 2018... 18.696.410 • 2019... 10.993.324 • 2020... 13.715.153 • 2021... Pandemi nedeniyle sinema salonları kapalıydı.

• 2022... 11.567.849 • 2023... 5.635.249 • 2024... 12.530.575 • 2025... 6.395.786 Kesilen 652 bin biletle 2025'in ilk çeyreğinde en çok izlenen üçüncü film olan 'Kardeş Takımı 2'de başrolleri; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak ve Ecrin Su Çoban paylaştı. 2024'ün ilk çeyreğinde toplam; 1.507.895.472 TL hasılat elde edilirken; bilet ücretlerinde % 45 artışa rağmen 2025'te toplam hasılat; 1.104.040.945 TL olarak gerçekleşti. 2025'in ilk çeyreğinde, 2024'ün ilk çeyreğindeki izleyici sayısına ulaşılsaydı, mevcut bilet ücretiyle toplam hasılat; 2.682.237.679 TL olacaktı. Bu hesapla, Türk filmlerinin zararı; 2025'in sadece ilk 3 ayında; 1.578.196.734 TL...