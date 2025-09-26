Murat Özdemir kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı mı?

Murat Özdemir hayatı günün en çok aranan isimleri arasında yer aldı. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi, bugün gerçekleştirildi. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmadı. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi. 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi gelen Murat Özdemir’in ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduğu biliniyor.