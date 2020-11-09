Kekilli ise gelen yorumlar üzerine şu yorumda bulundu:



"Kardeşim ben sadece Sema Bekmez de hayatını kaybetmiş dedim. Onunla ilgili yorum yapmak bana düşmez. Lakin Murat benim samimi arkadaşımdı. Mekanı da cennetin baş köşesi olsun. Normal hastalığından daha derin acılar çektiğini de biliyor musun? Allah rahmet eylesin."