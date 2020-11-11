Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edildi. Başka bir söylentiye göre ise; İkili, bir müzik projesi üzerinde çalışıyor.

Murat Boz'un yakın çevresinden alınan bilgiye göre ise; Şarkıcı ve Farah Zeynep Abdullah arasında aşk yok. İkilinin buluşmadığı ve aynı mekanda karşılaşmaları üzerine beraber yemek yedikleri ortaya çıktı.

İddialar sonrası Boz ve Abdullah'tan henüz bir açıklama gelmedi.