Murat Boz’un MS hastası kuzeni Berrin Boz, önceki gün hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcının ağabeyi Ali Boz duyurdu.

Ali Boz, sosyal medya hesabından, "Kuzenim, güzeller güzelim, canım, kanım, çocukluğum artık melek." mesajını paylaştı.