Oyuncu Murat Akkoyunlu, geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Esra Akkoyunlu ve minik kızı Mira ile birlikte bir restorandan çıkış yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, yeni sezonda ekranlarda ve sahnede olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Murat Akkoyunlu, “Yeni sezon için dizi görüşmelerimiz devam ediyor. Ekranlarda olmaya ve ‘Bir Baba Hamlet’i sahnelemeye devam edeceğiz" sözleriyle sahnede ve ekranlarda olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Ailesiyle birlikte objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna çıkan Murat Akkoyunlu’nun bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.