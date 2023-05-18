Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Muradiye Şelalesi 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi

Van'ın en önemli doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi'nin, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmesi bölge halkını sevindirdi

Giriş: 18.05.2023 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
Muradiye Şelalesi 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi
Muradiye Şelalesi 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe bürünerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelalenin, kentin simgesi haline geldiğini söyledi.

Şelaleyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Muradiye Şelalesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi. İlimizin doğal güzelliklerinden biri olan şelaleyle ilgili alınan karar halkımızı sevindirdi. Şelalenin korunması ve geliştirilmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Gerekli desteği vereceğiz. Kararın ilimize hayırlı olmasını dilerim."

Vatandaşlardan Kadir Yaşar ise şelalenin, kentin turizminin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Şelalenin doğal sit alanı olarak tescillenmesi kararına çok sevindiklerini anlatan Yaşar, "Buraya daha çok ziyaretçi gelecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Muradiye Şelalesi, herkesin görmesi gereken bir yer" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için son tarih!
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için son tarih!
AÖF final sınavı tarihleri
AÖF final sınavı tarihleri
Doğalgaz faturası ne kasar süre ücretsiz olacak?
Doğalgaz faturası ne kasar süre ücretsiz olacak?
Sel Formula 1'i vurdu: En az 8 kişi öldü!
Sel Formula 1'i vurdu: En az 8 kişi öldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.