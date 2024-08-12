Müjde Uzman: Ödüm koptu!

Uzman, "Ödüm koptu be, deli misiniz siz bu haberler internet çöplüğünde kalıyor sonra, ne hastanesi nerenizden uyduruyorsunuz? İyice çığrından çıktınız. Madem bu sosyal medya storylerinden araklayalım üzerine de yalan sıkalım iki tık alıp para kazanalım kolaycılığındasınız, o zaman diğer paylaştığım hayvan işkencelerini savaşları haksızlıkları kanunsuzlukları haber yapın. Hadi?" dedi.