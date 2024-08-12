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        Müjde Uzman hastanelik oldu

        Çeşme'de astım krizi geçiren Müjde Uzman hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:21
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          Son olarak SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Müjde Uzman korkuttu.

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          Ünlü oyuncu, Çeşme'de yaşadığı astım krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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          Sosyal medya hesabından hastaneden bir fotoğrafını paylaşan Müjde Uzman; "Astımdan cortlayınca... Neyse ki Hasan hemşire var. Hızır gibi yetişti. Ama gidemedim. Bu Çeşme beni göndermiyor hep" ifadelerini kullandı.

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