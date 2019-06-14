Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Müjde Ar, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün Yalıkavak’ta görüntülenen Ar, torunları Deniz ve Onur ile havuzda oynayarak bol bol şakalaştı.

"ÇOCUKLAR ÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan, "Yeğenine 3.5 milyon TL'ye ev aldı" yönündeki haberlere yanıt verdi. Ar, "Çocuklar öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey" diyerek evinin yolunu tuttu.