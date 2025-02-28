Müjde Ar, taburcu oldu

Ünlü oyuncu Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde eşi, eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş ile birlikte trafik kazası geçirdi. Ar ve Karakaş’ın içinde bulunduğu lüks araç, özel halk otobüsüyle çarpışmıştı.

Kazayı hafif yaralarla atlatan ikili, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sağlık durumu iyi olan hastalarımızın tedavisi, gözlem ve takip amaçlı olarak normal hasta odasında sürdürüldü" ifadelerine yer verilmişti.

Müjde Ar’dan sevindiren haber geldi. Oyuncunun doktoru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taburcu olduğunu duyurdu. Paylaşımda, "Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar'ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verildi.