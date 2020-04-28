Muhsin Ertuğrul anılıyor

Türkiye'de tiyatronun ve sinemanın temellerini atan Muhsin Ertuğrul, vefatının 41'inci yılında 2018 yapımı Muhsin Ertuğrul belgeseliyle anılacak. Belgesel, İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube kanallarında, 29 Nisan'da saat 18'de yayınlanacak.

Muhsin Ertuğrul'un sanat hayatına ışık tutan belgesel, ömrünü tiyatroya adayan büyük ustanın ve ülkemizde tiyatronun önemli bir döneminin perdesini aralıyor. Metiner Ürer'in senaryosunu yazdığı, Toron Karacaoğlu'nun seslendirdiği, Can Atilla'nın müziklerini yaptığı ve Yılmaz Atadeniz'in yönetmenliğini üstlendiği Muhsin Ertuğrul Belgeseli'nde, araştırmacı ve tiyatro sanatçısı Metin Üner, sinema yazarı ve araştırmacısı Burçak Evren, tiyatro ve sinema sanatçısı Zihni Göktay, Ayla Algan, Taner Barlas, Can Gürzap, Erdoğan Gemicioğlu, Zeki Alasya, Toron Karacaoğlu, opera ve sinema sanatçısı Altan Günbay ve Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul anılarıyla ve tanıklıklarıyla yer alıyor.