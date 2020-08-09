Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce'nin oğlu Burak Koray İnce'yi mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Burak Koray İnce, Yalova'da gerçekleşen düğün töreninde Büşra Oruçlu ile dünyaevine girdi. Çifti yalnız bırakmayan Muharrem İnce, düğün töreni öncesinde harmandalı oynadı. İnce'nin oyunu davetlilerin kameralarınca kaydedildi.

PARTİ DEĞİL HAREKET

Yeni parti kuracağı iddialarının ardından kameralar önünde pek gözükmeyen İnce, ilk açıklamasını Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yapmıştı. Yeni parti kurmayacağını, Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi partisiz bir hareket başlatayacağını kaydeden İnce, uzun bir aradan sonra siyaset dışında bir konu ile kameralar önüne çıkmış oldu.