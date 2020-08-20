Muharrem ayı orucu kaç gün tutulur

Ramazan ayından sonra akla gelen oruç Muharrem ayında olmaktadır. Muharrem ayının onuncu günü “aşura” diye adlandırılır.

Hz. Muhammed peygamberlikten önce ve Medine’ye hicretinden sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, Müslümanlara da tutmalarını emretmiş, ramazan orucunun farz kılınmasıyla birlikte bu orucu isteğe bırakmıştır.

Ayrıca, Hz. Muhammed, muharremin sadece onunda değil dokuz ve on birinci günlerinde de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 69)

MUHARREM AYI KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav),Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

MEZHEPLERE GÖRE MUHARREM AYI ORUCU

Hanefî ve Malikî mezheplerinde muharremin dokuzuncu günü ile birlikte onuncu günü ya da onuncu günü ile on birinci günü oruç tutulması sünnet kabul edilmiştir.

Şâfiîler ise bu ayın dokuz ve onuncu günlerinde oruç tutmayı müstehap sayar.

Hanefî mezhebine göre muharremin sadece onuncu günü oruç tutulması yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruhtur.

Muharrem ayında tutulan oruç da Ramazan orucu gibi imsak vakti ile başlayıp akşam vakti girene kadar tutulur.

Muharrem ayında tutulan oruç da Ramazan orucu gibi imsak vakti ile başlanıp akşam vakti girene kadar tutulur.

Su içmeme şeklinde günlerce beklemek sünnette olmadığı dile getirilmiştir.