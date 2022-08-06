"Setleri özledim"

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Muhammed Cangören, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Bir mekanda otururken patlayan flaşlara ilk kez tepki göstermeyen Cangören, arkadaşlarıyla birlikte sohbet etti.

"SETLERİ ÖZLEDİM"

Tatilden yeni dönen ve basın mensuplarıyla sohbet eden Muhammed Cangören, "Çalışmayı, set ortamını özledim. Sabırsızlıkla işlerin açılmasını bekliyorum." diye konuştu.