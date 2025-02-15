'Muhabbet Kralı', Habertürk TV'de

Derin, tutkulu ve eğlenceli bir programla karşımıza çıkmaya hazırlanan Okan Bayülgen, yine ekranlara damgasını vuracak. Yıllardır yaptığı programlarla Türk televizyonculuğunun önemli isimlerinden biri olan Bayülgen, 'Muhabbet Kralı' ile yine çok konuşulacak.

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